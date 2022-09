Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TF1: en forte baisse après l'abandon de la fusion avec M6 information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 13:58

(CercleFinance.com) - Le titre TF1 est en repli de 2,7% après l'annonce de l'abandon du projet de fusion avec M6.



Suite à cette annonce, Oddo dégrade sa recommandation sur TF1 à Neutre. L'analyste maintient M6 à Surperformance. L'objectif de cours pour cette dernière est abaissé à 26E ; celui de TF1 baisse également de 12, 5 à 11E aujourd'hui.



' Les deux groupes ont anticipé un refus de l'autorité, notamment car les remèdes qui étaient exigés étaient trop importants (cession de M6) ', relève Oddo.



' Cet abandon n'a aucun impact sur nos perspectives de résultats pour TF1 et M6 puisque nous n'avions intégré aucune synergie ', poursuit l'analyste pour qui la situation reste plus favorable à M6 qu'à TF1.



' RTL Group (qui détient 48,26% de M6) devrait probablement chercher à céder le groupe rapidement. Altice, MFE, CMI ou encore Vivendi sont des acquéreurs crédibles '. Dans ce contexte, Oddo continue d'appliquer une prime spéculative de 15% à sa valorisation de M6.



A l'inverse, TF1 ne devrait pas être vendu et ne bénéficie donc d'aucune prime. ' TF1 pourrait envisager d'accélérer son développement dans la production TV et mieux équilibrer son portefeuille d'activités entre TV et production ', imagine l'analyste dans son scénario le plus crédible.