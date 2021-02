Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : en discussions pour céder TF1 Games et Dujardin Cercle Finance • 11/02/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - TF1 fait part de discussions exclusives avec Jumbodiset en vue d'une acquisition par ce dernier de TF1 Games et Dujardin, éditeurs de jeux de référence tels que 'Mille Bornes', mais aussi de nouveaux succès tels que 'Burger Quiz'. Pour le groupe de médias, cette cession s'inscrit dans la stratégie de développement de TF1 Entertainment autour de ses contenus et ses marques phares. Pour TF1 Games et Dujardin cette étape renforcerait leur position sur le marché français du jouet.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -3.37%