TF1 : droits sur les prochaines Coupes du Monde de Rugby

(CercleFinance.com) - TF1 fait part du renouvellement de son partenariat avec World Rugby, avec un accord pour l'acquisition de l'intégralité des droits de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Le coup d'envoi de la compétition sera donné au Stade de France pour un match qui verra s'affronter le XV de France et les All Blacks. Ce seront ensuite 10 villes hôtes et neuf stades qui accueilleront la compétition durant sept semaines. L'accord porte aussi sur les droits de la Coupe du Monde de Rugby 2021 qui se jouera en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre 2022, et permet également à TF1 de proposer sur ses antennes la prochaine Coupe du Monde de Rugby féminine.

