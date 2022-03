Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: disparition de Jean-Pierre Pernaut information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 vient d'annoncer la disparition de Jean-Pierre Pernaut, journaliste emblématique de la première chaîne qui avait incarné l'édition du journal de 13h pendant plus de trois décennies et 7000 JT.



TF1 évoque 'une longévité inégalée, récompensée d'une fidélité sans faille du public'. Jean-Pierre Pernaut avait d'ailleurs été à plusieurs reprises plébiscité comme présentateur préféré des Français.



Soucieux des questions d'économie et du pouvoir d'achat des Français, thématiques très présentes dans son journal, il avait notamment créé avec Christophe Dechavanne l'émission ' Combien ça coûte ', qu'il a présentée entre 1991 à 2010.





