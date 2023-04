Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : dévisse de -12% vers 6,90E information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les trimestriels font l'effet d'une douche froide avec un C.A en recul de 14,5% sur un an et un résultat opérationnel en repli de 35% (juste sous les 40MnsE) et un RNPG de 28,1ME en chute de 17,6%.

Le titre a presque retracé son plancher des 6,80E du 16/12/2022 ou des 6,75E du 16/11/2022.





