TF1: des contenus d'éditeurs tiers accueillis sur TF1+

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce initier une stratégie d'agrégation en accueillant au sein de sa plateforme de streaming gratuit TF1+ les offres audiovisuelles des marques L'Equipe, Le Figaro et Deezer, dans le cadre de son accélération digitale.



Ce modèle permet à des éditeurs tiers de bénéficier de revenus complémentaires grâce à la publicité vidéo et de profiter des audiences de TF1+, qui de son côté, enrichit son catalogue de thématiques complémentaires à celles proposées par le groupe de télévision.



Ces nouveaux contenus seront accessibles dès la page d'accueil de TF1+ via une entrée par thématique et dans la rubrique 'direct', aux côtés des chaînes live du groupe et d'une cinquantaine de chaînes FAST déjà disponibles sur TF1+.





