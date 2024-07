Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: départ de Fabien Namias de LCI information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 fait part de la décision de Fabien Namias, actuel directeur général adjoint de LCI, de démissionner et de quitter la chaine d'information en continu pour rejoindre le groupe Altice Media et sa chaine concurrente BFM TV.



Dès ce jour, une direction par intérim est mise en place, assurée par Thierry Thuillier, directeur général adjoint groupe TF1 en charge de l'information, Bastien Morassi, actuel directeur de la rédaction et Hélène Lecomte, directrice adjointe de la rédaction de LCI.





