Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: décès de l'ancien PDG Nonce Paolini information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé mercredi soir la disparition de Nonce Paolini, son ancien PDG qui avait succédé à Patrick Le Lay à partir de 2008.



Nonce Paolini - qui a passé près de 30 ans au sein du groupe Bouygues - avait occupé les fonctions de directeur des ressources humaines du groupe TF1 dans les années 1990, avant d'en prendre finalement la direction générale en 2007 après un passage à la tête de Bouygues Télécom.



Le groupe de télévision rappelle qu'il avait notamment fait évoluer la ligne éditoriale de la chaîne, par exemple en confiant les rênes des journaux télévisés à Gilles Bouleau et à Anne-Claire Coudray.



Le cadre dirigeant avait aussi lancé les émissions 'The Voice' et 'Danse avec les Stars', toujours à l'antenne aujourd'hui.



Sous son impulsion, le groupe s'était également renforcé sur la TNT gratuite en faisant l'acquisition de TMC puis de NT1 (aujourd'hui TFX).



Il avait succédé à Patrick Le Lay en tant que président-directeur général en 2008, avant d'être remplacé à son tout par Gilles Pélisson en 2016.



'L'audiovisuel français perd un grand dirigeant. Le groupe TF1, un membre de sa famille. Je salue la mémoire d'un homme qui avait posé les jalons de la transformation de notre maison', a réagi dans un communiqué Rodolphe Belmer, l'actuel PDG du groupe.





Valeurs associées TF1 8,43 EUR Euronext Paris +2,06%