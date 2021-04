Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : dans le haut du SBF, Goldman Sachs passe à l'achat Cercle Finance • 06/04/2021 à 10:45









(CercleFinance.com) - TF1 affiche mardi l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, profitant d'une recommandation favorable des analystes de Goldman Sachs, qui jugent le titre sous-valorisé. L'action du groupe de télévision gagne actuellement 4% alors que le SBF progresse de 0,7%. Au même moment, l'indice européen des médias - le STOXX Europe 600 Media - avance de 0,1%. Goldman Sachs a annoncé avoir relevé sa recommandation sur l'action à 'achat' contre 'neutre' et porté son objectif de cours à 10,2 euros, contre 7,7 euros précédemment. Les analystes de la banque américaine expliquent que la chaîne française a sous-performé ses homologues européennes de 16% depuis le mois de novembre, en dépit d'un levier opérationnel parmi les plus puissants du secteur. Goldman mentionne également la perspective d'une consolidation du secteur en France.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +4.08%