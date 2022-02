TF1 conteste la communication de Molotov sur la distribution de ses chaînes

(AOF) - TF1 a publié ce mardi un communiqué pour contester la communication relative à la distribution de ses chaînes et services faite ce lundi par Molotov. La plateforme TV a en effet déclaré hier qu'à la suite de négociations avec le géant de l'audiovisuel, elle cesserait de diffuser les chaînes en clair du groupe TF1 gratuitement, pour les proposer uniquement dans ses offres payantes.

"Le Groupe TF1 tient à préciser que la décision de proposer ses chaînes et services en payant relève de la seule initiative de Molotov, ce dernier ayant adhéré unilatéralement à ses conditions de distribution", a déclaré aujourd'hui la filiale de Bouygues.

"Le Groupe TF1 reste toutefois disposé à négocier avec Molotov, comme il le fait avec l'ensemble des distributeurs", ajoute encore la Une.

Points-clés

- Premier groupe télévisuel français avec 29,9 % de part d’audience chez les 25-49 ans ;

- Cinq chaînes en clair -TF1, TMC, LCI, TFX, TF SERIES FILMS- et 4 chaînes thématiques payantes -TV Breizh, Histoire, Ushuaïa et SérieClub ;

- Chiffre d’affaires de 2,1Md€ réparti en trois secteurs : la publicité sur les chaînes (76 % des revenus), les activités studios et divertissements (17 %) avec Newen et la division « Digital Unity », regroupant les activités menées sous les marques Aufeminin, Doctissimo, Gamned! Marmiton, MylittleParis, Studio71 et Digital Factory ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 forces : capital humain, intellectuel (savoir faire éditorial, commercial et producteur de contenus), financier (fonds propres et trésorerie solides) et physique ;

- Capital verrouillé par Bouygues (43,7 %) et par les salariés (8,6 %) et par l’impossibilité législative d’une OPA, Gilles Pélisson étant président du conseil d’administration de 11 membres ;

- Bilan sain avec, à fin septembre 2021, des capitaux propres de 1,6 Md€ et une quasi-absence de dettes.

Enjeux

- Stratégie en 4 points : différentiation éditoriale, croissance à l’international de Newen (production et distribution de contenus), consolidation de « Digital Unity » et accélération de la digitalisation et des synergies internes ;

- Stratégie d’innovation déclinée en amont avec la production de contenus, en aval avec le digital en s’appuyant sur le FabLab TF1 : soutien aux start-up (+ de 30), avec programme d’accélération (de la création à la distribution) via le fonds One Inno, le Media Lab et 3 hubs d’innovation / focus sur l’authentification de la base de données (23 millions d’utilisateurs) pour une offre ciblée, y compris sur certains foyers, via la précision et la granularité ;

- Stratégie environnementale « TF1 Initiatives » en 3 piliers : réduction de l’empreinte carbone, contenus en lien avec la transition énergétique et publicité responsable ;

- Première régie publicitaire en France, avec une expertise pluri-média remarquable et capacité à maintenir sa part de marché ;

- Poursuite de la croissance de la plateforme MyTF1 et de Newen Studios ;

- Préparation du rapprochement avec M6, attendu pour 2022.

Défis

- Secteur très réglementé avec limites aux redéploiements et à la croissance externe, incertitudes liées à la montée en puissance de la vidéo à la demande, de la TV connectée et des plateformes de streaming ;

- En France, retombées publicitaires des évènements forts de l’année -HPI, Koh-Lanta, Mensonge, La promesse, Euro 2021, croissance de l’international du pôle studios & divertissements et rentabilité opérationnelle pour Unity;

- A fin septembre 2021, croissance de 21,3 % des revenus et de 78 % du bénéfice opérationnel ;

- Objectif 2021, relevé : marge opérationnelle de + 12 % et positionnement d’acteur incontournable de l’offre « Total Video » ;

- Dividende 2020 de 0,45 €.