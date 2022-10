TF1 cède le pole Publishers Unify à Reworld Media

(AOF) - TF1 a annoncé avoir finalisé la cession des activités Publishers UNIFY à Reworld Media. Compte tenu des mutations du secteur, le groupe audiovisuel a décidé de concentrer ses développements autour de ses activités d’éditeur de contenus, son offre de streaming et la production. "Par sa solide implantation dans le paysage médiatique, sa dynamique de croissance et la complémentarité de ses marques avec celles des activités Publishers Unify, Reworld Media est apparu comme le meilleur partenaire pour en conduire les futurs développements", a fait savoir la filiale du groupe Bouygues.

