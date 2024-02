Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1 : bondit de +6% vers 8,7E, pulvérise la barre des 8,25E information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - TF1 bondit de +6% vers 8,7E et pulvérise la résistance des 8,25E (des 23, 24, 25 et 26 janvier) pour retracer le zénith du 18 avril 2023, un obstacle graphique majeur moyen terme et pas très éloigné d'une résistance oblique baissière et long terme qui gravite vers 8,90E (issue des sommets de début mai 2019 et mi-février 2022).





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +6.78%