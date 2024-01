Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: bilan positif pour les audiences en 2023 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 indique que 13,5 milliards d'heures de programmes ont été visionnées au cours de l'année 2023 sur MYTF1 ainsi que sur les antennes du Groupe ; ces dernières rassemblant chaque mois 56 millions de téléspectateurs.



Le groupe indique une progression sur l'ensemble du public avec 26,9% de part d'audience (+0,3pt en 1 an). Il renforce son leadership sur les cibles commerciales, avec des records sur le public féminin et les jeunes.



Le groupe enregistre ainsi 34% de part d'audience sur les Frda-50 (femmes responsables des achats de moins de 50 ans) soit un record depuis 15 ans, 30,6% sur les 25-49 ans (+0,1pt vs 2022) et 33,3% sur les 15-34 ans (stable à un niveau record).



MYTF1 confirme, quant à elle, sa position de leader avec 28 millions d'utilisateurs uniques mensuels en moyenne sur l'année.





