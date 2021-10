TF1 bien orienté dans le sillage du relèvement de ses prévisions annuelles

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le résultat net part du groupe est ressorti à 147 millions d'euros à fin septembre, en hausse de 69,9 millions d'euros sur un an. Dans le même temps, le résultat opérationnel courant a bondi de 77,6% à 223,1 millions d'euros, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 13,5% (11,8% hors aides publiques), contre 9,2% en 2020. Il se compare aussi à 11,4% en 2019, soit le plus haut taux de marge depuis 5 ans.

(AOF) - TF1 (+3,41% à 8,95 euros) figure parmi les principales progressions de l'indice SBF 120 grâce à des perspectives plus favorables. Fort de ses bons résultats des neuf premiers mois 2021, le groupe de médias a relevé son objectif d'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres pour 2021, supérieur à 12%. TF1 prévoyait auparavant un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres cette année, de l'ordre de celui de 2019. Elle s'élevait alors à 10,9%.

