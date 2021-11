TF1 : Believe entre au capital de Play Two à hauteur de 25%

(CercleFinance.com) - TF1 annonce ce soir l'entrée de Believe, spécialiste mondial de la musique numérique, au capital de Play Two, 1er label indépendant de musique français et filiale du groupe TF1, à hauteur de 25%.

'Ce partenariat permet à Believe de renforcer sa présence sur le marché français et à Play Two d'accélérer sa croissance sur le digital', estime TF1 qui met notamment en avant 'la culture entrepreneuriale commune' des deux entités.

Cette opération valorise Play Two à un peu moins de 50 millions d'euros.

'Nous formons désormais avec Believe une nouvelle équipe parfaitement adaptée aux enjeux de ce marché en pleine mutation', assurent Sébastien Duclos et Julien Godin, les fondateurs de Play Two.