Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : baisse de 64% du résultat net annuel Cercle Finance • 11/02/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - TF1 publie au titre de 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 64,3% à 55,3 millions d'euros, et un taux de marge opérationnelle courante en retrait de 1,8 point à 9,1%, pour un chiffre d'affaires de 2,08 milliards d'euros, en diminution de 10,9%. Le groupe de médias explique que l'ensemble de ses activités ont été impactées par le contexte de crise sanitaire de la Covid-19, son CA publicitaire ayant ainsi diminué de 10,2% sur l'année, avec néanmoins une hausse de 4,5% sur le dernier trimestre. Le conseil d'administration propose de verser un dividende de 0,45 euro par action, représentant 73% du résultat net retraité de l'impact comptable non-courant de la dépréciation de la valeur d'actif du pôle Unify pour 75 millions.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -2.27%