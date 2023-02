Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: baisse de 22% du résultat net en 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - TF1 dévoile un résultat net part du groupe en baisse de 21,8% à 176,1 millions d'euros au titre de l'année écoulée, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 316,2 millions, soit un taux de marge en retrait de 1,5 point à 12,6%.



Le chiffre d'affaires du groupe de médias a augmenté de 3,3% à 2,51 milliards d'euros, malgré un chiffre d'affaires publicitaire en repli de 1,5% à 1,67 milliard, repli en lien avec des déconsolidations d'activités, mais stable à périmètre constant.



Estimant que TF1 maintiendra en 2023 un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de celui de 2022, son conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 14 avril, le versement d'un dividende de 50 centimes par action.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris -5.79%