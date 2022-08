TF1: audiences encourageantes du groupe en juillet information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 13:02

(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 publie aujourd'hui ses audiences du mois de juillet et indique être 'large leader sur cibles', avec 30,5% de part d'audience (PDA) chez les FRDA-50 (personnes responsables des achats de moins de 50 ans).



Ainsi, les antennes du groupe TF1 ont rassemblé 55 millions de téléspectateurs en juillet (+0.5 million vs son principal challenger).



Les chaînes TF1 et TMC ont créé l'événement via l'Euro féminin de football. Les matchs ont rassemblés 38,7 millions de spectateurs, soit les meilleurs niveaux historiques pour un Euro féminin.



Les rendez-vous d'info confirment par ailleurs leur leadership sur TF1: chaque semaine, 32.9 millions de français viennent s'informer sur les chaînes du Groupe.



Le 13H demeure toujours largement leader avec une avance de +1.9 million (4.4 millions et 39% de PdA 4+). Avec 36% de PDA sur les FRDA-50, le JT de 13H réalise son meilleur mois depuis 2014



Enfin, LCI signe son record historique pour un mois de juillet à 1.5% de PDA. LCI réalise la plus forte progression des chaînes d'info en 1 an en audience (+19%) et sur les cibles en PDA (+36% / +0.4 pt).