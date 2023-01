TF1: audiences en légère progression en janvier information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 14:17

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 fait le point sur ses audiences de janvier et indique avoir progressé de +0,3 pt sur les 4+ à 26,1% de PdA (part d'audience) et confirme son 'large leadership' sur les cibles.



Le groupe affiche une hausse FRDA-50 sur un an avec 33% de PdA (+0,1pt) et sur les 25-49 à 29,9% (+0,2pt).



Selon le groupe, 55,5 millions de téléspectateurs ont regardé les chaînes du Groupe TF1 en janvier.



TF1 large leader de la TV, en hausse de 0,3 pt sur FRDA-50 et creuse l'écart avec son challenger : +22,2% sur FRDA-50 (+8,1pts d'écart vs 6,6pts), 19,5% sur 25-49 (+6 pts d'écart vs 5,5pts).



LCI signe la plus forte progression de la télévision en 1 an avec +0,8 pt et égalise son record à 2 % de PdA.



TMC large leader TNT sur cibles pour le 5ème mois consécutif : à 4,8% de PdA 25-49 et sur les Ind.CSP+



Enfin, TFX deuxième chaîne de la TNT derrière TMC sur les FRDA-50 à 3,6% de PdA MYTF1 affiche les 9 premiers replays du mois.