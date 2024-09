Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: audiences en baisse en août avec l'effet J.O. information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - TF1 a fait état lundi de chiffres mettant en évidence un net retrait de ses audiences en août d'une année sur l'autre, le groupe de télévision ayant été fortement concurrencé par les J.O. diffusés sur les chaînes publiques.



Au niveau du groupe, la part d'audience de l'ensemble de ses chaînes s'est tassée à 23,5% le mois dernier auprès du public âgé de quatre ans et plus, en comparaison de 27,6% en août 2023.



Sur la cible des femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans, la part d'audience a même reculé à 25,8%, contre 32,2% un an plus tôt.



Dans un communiqué, le groupe souligne néanmoins que sa chaîne principale TF1 a surperformé 'dans un contexte de concurrence exceptionnel', revendiquant une part d'audience de 16,9% chez les plus de quatre ans, à comparer avec 19,1% en août 2023.



Chez les femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans, la part d'audience a atteint 17,5% le mois dernier, après 22,4% un an auparavant.



Sur la première quinzaine du mois d'août, France 2 avait vu son audience grimper à 32,3% de part d'audience moyenne, devenant ainsi la première chaîne nationale en audience auprès de tous les publics.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action TF1 cédait 0,9% lundi, alors que le marché parisien était globalement stable.





