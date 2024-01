Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: atteint 26,9% de part d'audience en janvier information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 13:02









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce être en progression sur l'ensemble du public en janvier avec 26,9% de pda (part d'audience).



Il indique renforcer son leadership sur les cibles, avec des records sur le public féminin et les jeunes :

• 35,5% de pda sur les Frda-50 (femmes responsables des achats de moins de 50 ans) soit un record pour un mois de janvier depuis 17 ans.

Il précise être le seul groupe à progresser sur ce public avec +2,5 pts en un an, devançant son challenger direct de 14,6 points.

• 32,2% sur les 25-49 ans (+2,3pts sur un an) - record pour un mois de janvier depuis 14 ans - devançant son challenger direct de 12,4 points ;

• 35,3% de pda sur les 15-34 ans (+3,7pts sur un an).



Par ailleurs, TF1+ voit son audience quotidienne progresser avec près de 4m de

streamers quotidiens





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +0.12%