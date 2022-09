TF1 assigne Canal + en référé après la coupure de ses chaînes

Pour la Une, le référé vise à récupérer les deux millions de foyers environ, soit entre 4 et 4,5 millions de téléspectateurs potentiels selon un porte-parole, qui reçoivent TF1 gratuitement – après achat d'une carte de quelques euros – grâce à une parabole et à TNT Sat.

(AOF) - Une semaine après s'être vu couper le signal de ses chaînes (TF1, TMC, LCI, TF1 Séries Films, TFX) par le groupe Canal +, TF1 a répliqué en assignant la filiale de Vivendi en référé auprès du tribunal de commerce de Paris. Son objectif : retrouver le plus rapidement possible le chemin d’une partie des foyers privés de ses services. Pour le moment, seuls ceux qui reçoivent ses chaînes sans abonnement par le biais de TNT Sat − le bouquet de télé par satellite de Canal+ qui permet de recevoir les chaînes de la TNT dans les zones blanches − sont concernés.

