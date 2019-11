Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : acquiert les droits des championnats d'Europe de hand Cercle Finance • 28/11/2019 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 annonce ce soir avoir acquis auprès de BeIN Sports les droits de diffusion de matchs des Championnats d'Europe de handball masculin et féminin, sur la période 2020 à 2024. Cette période englobe 3 compétitions masculines et 3 compétitions féminines. 'Le Groupe TF1 sera le diffuseur exclusif en clair, sur chacune des compétitions, de 3 matchs de l'Equipe de France durant les phases de poule (Phase préliminaire et Tour principal) ainsi que la 1/2F et la finale en cas de participation de l'Equipe de France. Tous ces matchs seront co-diffusés par beIN Sports', détaille TF1. Première compétition concernée, le Championnat d'Europe de Handball masculin 2020 se déroulera du 10 au 26 Janvier en Suède, Norvège et Autriche. Le Championnat d'Europe de Handball féminin 2020 aura lieu pour sa part en Norvège et au Danemark du 3 au 20 Décembre 2020.

