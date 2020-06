Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : accord pour une chaîne dédiée au football Cercle Finance • 02/06/2020 à 08:25









(CercleFinance.com) - TF1 annonce la signature d'un accord avec le groupe Mediapro, nouvel acteur du football français, pour un partenariat de quatre ans, renouvelable, reposant sur une licence de marque, un partenariat éditorial et de production, et un partenariat de talents. Cet accord permet à Mediapro de concrétiser son projet de chaîne entièrement consacrée au football, Téléfoot, qui 'proposera en direct et en exclusivité l'essentiel et le meilleur de la Ligue 1' à partir du mois d'août 2020, pour la reprise du championnat. La chaîne diffusera ainsi plus de 80% des matchs de Ligue 1, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine en semaine et le week-end, ainsi que huit rencontres par journée de Ligue 2.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +7.92%