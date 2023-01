TF1:a nommé une nouvelle DG Adjointe pour les activités BtoC information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 17:52

(CercleFinance.com) - Claire Basini rejoint le Groupe TF1 au poste de Directrice Générale Adjointe en charge des activités BtoC et intègre le comité exécutif à compter du 16 janvier 2023.



' Claire aura ainsi pour mission d'accélérer l'évolution du modèle du Groupe TF1 vers un modèle mixte - linéaire et non linéaire - et de développer une présence élargie sur tous les supports. Claire sera également en charge de l'animation de la filière digitale au sein de l'ensemble du groupe ' indique le groupe.



Pour Rodolphe Belmer, Directeur Général : ' Son parcours riche, sa connaissance fine des nouveaux usages et sa solide expérience des médias digitaux et sociaux constituent les meilleurs atouts pour relever les défis qui sont devant nous et répondre aux enjeux de transformation de nos activités. '