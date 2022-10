Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: a finalisé la cession des activités Publishers UNIFY information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce jour avoir finalisé la cession des activités Publishers UNIFY à Reworld Media.



' Compte tenu des mutations du secteur, le Groupe TF1 a décidé de concentrer ses développements autour de ses activités d'éditeur de contenus, son offre de streaming et la production ' indique la direction.



' Reworld Media est apparu comme le meilleur partenaire pour en conduire les futurs développements '.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +2.65%