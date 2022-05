TF1: a coproduit les trois plus gros succès du box-office information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 15:24

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que les trois plus gros succès du box-office français depuis le début de l'année ont été coproduits avec TF1 Films Production, filiale du groupe TF1.



Il s'agit des films ' Super Héros Malgré lui ' de et avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan et Tarek Boudali -Produit par Cinéfrance et BAF Productions, distribué par TF1 Studio et Studiocanal. Ce film a réalisé plus de 1,8 millions d'entrées au box-office national.



La ' Maison de retraite ' de Thomas Gilou, interprété notamment par Kev Adams et Gérard Depardieu - Produit par My Family et The Man Productions, Distribué par UGC Distribution. Cette comédie a enregistré 2 millions d'entrées.



' Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? ' de Philippe de Chauveron, avec notamment Christian Clavier et Chantal Lauby - Produit par Les films du premier, les Films du 24 et distribué par UGC Distribution. Ce troisième volet a réuni plus de 2 millions de personnes. La trilogie a réuni plus de 21 millions de spectateurs en salles.



Tous ces films bénéficieront d'une première diffusion en clair sur TF1.