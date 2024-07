Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1 : +8% au-delà de 7,9E information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - TF1 invalide le gros signal baissier de vendredi : une franche cassure des 7,45E, sous forme de 'gap' de rupture, en direction de 6,88E (plancher du 13/12/2023).

Le titre bondit +8% au-delà de 7,9E, ouvrant un gros 'gap' au-dessus de 7,41E pour refranchir les 7,73E (résistance du 21 juin et ex-plancher du 7 février), en direction de 8,25E, l'ex-zénith du 25 janvier... mais cela reste une hypothèse tant la séquence 'portes de saloon' actuelle peut encore nous réserver des surprises.





Valeurs associées TF1 7,77 EUR Euronext Paris +6,52%