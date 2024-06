Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1 : -7% sous 8,17E, support des 8,33E nettement enfoncé information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 13:55









(CercleFinance.com) - Le risque de privatisation de l'audiovisuel public (contraint de recourir à la PUB pour se financer, et donc de désaturer les budgets en augmentant l'offre) fait chuter TF1 de -7% sous 8,17E.

Le titre enfonce clairement le support des 8,5E du 27 mars au 27 avril puis celui des 8,33E du 26 février au 25 mars, en direction du plancher des 7,75E du 7 février.



Valeurs associées TF1 8.16 EUR Euronext Paris -6.32%