TF1 : 2e entreprise média préférée des étudiants

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 grimpe à la 2e place du palmarès 2020 des entreprises préférées des étudiants et diplômés des grandes écoles dans la catégorie ' Médias '. Le groupe se classe derrière Canal+ tandis que M6 complète le podium de ce classement, publié par le Figaro Etudiant. Ce baromètre annuel a pour objectif de mesurer les attentes de près de 14 000 jeunes vis-à-vis du monde du travail en sélectionnant notamment leurs références parmi 179 entreprises.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -1.32%