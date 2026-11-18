Textron TXT.N , constructeur des jets d'affaires Cessna, a annoncé mercredi qu'il allait céder son pôle industriel, qui comprend les divisions Kautex et Textron Specialized Vehicles, à une filiale de Kingswood Capital Management pour un montant de 1,2 milliard de dollars en espèces.
L'action de la société a progressé de 4,1% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.
Voici plus de détails:
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Textron avait annoncé en avril son intention de rationaliser ses activités en se séparant de sa branche industrielle, qui conçoit et fabrique des véhicules spécialisés, du matériel d’entretien des pelouses et des systèmes de carburant en plastique
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À l’issue de cette cession, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027, Textron se concentrera sur ses activités aérospatiales et de défense, notamment Textron Aviation (constructeur d’avions Cessna et Beechcraft), les hélicoptères Bell et les avions militaires, ainsi que le sous-traitant de défense Textron Systems
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Les entreprises du secteur de l’aérospatiale et de la défense ont bénéficié d’une forte demande en jets d’affaires, de la hausse des dépenses de défense et de la croissance des services après-vente dans l’aviation commerciale
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Textron a finalisé la cession de sa division « sports motorisés » l’année dernière après avoir examiné différentes options stratégiques pour ce segment
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