Textron, le constructeur des jets Cessna, va céder son pôle industriel pour 1,2 milliard de dollars

Textron TXT.N , constructeur des jets d'affaires Cessna, a annoncé mercredi qu'il allait céder son pôle industriel, qui comprend les divisions Kautex et Textron Specialized Vehicles, à une filiale de Kingswood Capital Management pour un montant de 1,2 milliard de dollars en espèces.

L'action de la société a progressé de 4,1% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

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