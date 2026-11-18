** L'action du constructeur d'avions d'affaires Textron TXT.N progresse de plus de 4 % à 85,09 dollars avant l'ouverture du marché
** La société va céder sa branche industrielle à une filiale de Kingswood Capital Management pour 1,2 milliard de dollars en numéraire
** La branche industrielle conçoit et fabrique des véhicules spécialisés, du matériel d’entretien des pelouses et des systèmes d’alimentation en carburant en plastique
** La société avait annoncé en avril son intention de rationaliser ses activités en se séparant de cette division
** Après la cession, la société se concentrera sur ses activités aérospatiales et de défense, notamment Textron Aviation, Bell et Textron Systems
** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027
** 8 des 17 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, 9 la note “conserver”; le cours cible médian est de 100 $ – données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 6,4 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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