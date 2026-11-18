Textron en hausse après avoir annoncé la vente de sa branche industrielle pour 1,2 milliard de dollars

** L'action du constructeur d'avions d'affaires Textron TXT.N progresse de plus de 4 % à 85,09 dollars avant l'ouverture du marché

** La société va céder sa branche industrielle à une filiale de Kingswood Capital Management pour 1,2 milliard de dollars en numéraire

** La branche industrielle conçoit et fabrique des véhicules spécialisés, du matériel d’entretien des pelouses et des systèmes d’alimentation en carburant en plastique

** La société avait annoncé en avril son intention de rationaliser ses activités en se séparant de cette division

** Après la cession, la société se concentrera sur ses activités aérospatiales et de défense, notamment Textron Aviation, Bell et Textron Systems

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027

** 8 des 17 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, 9 la note “conserver”; le cours cible médian est de 100 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 6,4 % depuis le début de l’année