Texas Pacific Land Corp TPL.N a accepté d'acquérir EagleRock Land LLC EROK.N , société spécialisée dans les terrains et les ressources en eau du bassin du Permien, dans le cadre d'une opération entièrement en actions dont la valeur implicite des capitaux propres s'élève à environ 3 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés.

Cette opération intervient alors que la demande en infrastructures d’approvisionnement en eau, de recyclage et d’évacuation des eaux usées augmente parallèlement au développement des champs pétroliers dans le bassin du Permien, où les opérateurs recherchent de plus en plus des services intégrés pour réduire leurs coûts et soutenir leurs activités de forage et de mise en production.

Voici quelques détails supplémentaires: