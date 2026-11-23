Texas Pacific Land Corp TPL.N a accepté d'acquérir EagleRock Land LLC EROK.N , société spécialisée dans les terrains et les ressources en eau du bassin du Permien, dans le cadre d'une opération entièrement en actions dont la valeur implicite des capitaux propres s'élève à environ 3 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés.
Cette opération intervient alors que la demande en infrastructures d’approvisionnement en eau, de recyclage et d’évacuation des eaux usées augmente parallèlement au développement des champs pétroliers dans le bassin du Permien, où les opérateurs recherchent de plus en plus des services intégrés pour réduire leurs coûts et soutenir leurs activités de forage et de mise en production.
Voici quelques détails supplémentaires:
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Cette acquisition permettrait à TPL de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’approvisionnement en eau auprès de tiers, plus coûteux, car EagleRock apporte des infrastructures hydriques et des superficies supplémentaires dans le bassin, ont indiqué les deux sociétés lors d’une conférence téléphonique
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L'opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027, porte sur les filiales opérationnelles d'EagleRock ainsi que sur ses actions de classe A
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Chaque action de classe A d’EagleRock serait convertie en 0,0831 action d’une nouvelle société holding, New Titan Holdings, que TPL prévoit de renommer Texas Pacific Land Corp à la clôture de la transaction
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Cette acquisition permettrait à la société issue de la fusion de disposer d’environ 1 million d’acres de surface en pleine propriété et de 105 000 acres supplémentaires dédiés à des solutions d’approvisionnement en eau dans les sous-bassins du Delaware et de Midland, au sein du bassin du Permien
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Cette opération n’a pas été motivée par les incertitudes liées aux élections ni par des préoccupations réglementaires au Nouveau-Mexique, ont déclaré les dirigeants de la société lors de la conférence téléphonique
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Les actionnaires actuels de TPL devraient détenir environ 86 % de la société issue de la fusion, le reste étant détenu par les actionnaires d’EagleRock et les détenteurs d’unités d’exploitation
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L'action Texas Pacific Land a progressé de près de 6 % et celle d'EagleRock a bondi de 14,7 %
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L'opération devrait avoir un effet relutif sur le flux de trésorerie disponible par action de TPL en 2027, avant prise en compte des synergies
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