Texas Instruments signale un ralentissement après la hausse des droits de douane ; pas de risque lié à la loi CHIPS

par Jaspreet Singh

Le fabricant américain de puces Texas Instruments TXN.O a déclaré jeudi que la demande s'était ralentie après un pic en avril, les clients ayant commandé avant les tarifs douaniers du président Donald Trump, dits "du jour de la libération", ce qui a entraîné une baisse de plus de 4% de ses actions.

S'exprimant lors de la Citi Global TMT Conference, le directeur financier de TI, Rafael Lizardi, a déclaré que la vigueur de janvier à avril était en partie due à la dynamique du marché induite par les droits de douane, certains clients ayant passé des commandes anticipées pour devancer l'annonce des droits de douane de Trump le 2 avril.

"Mais les choses ont ralenti après avril, ou du moins n'ont pas progressé comme elles l'auraient normalement fait."

M. Lizardi a ajouté que TI n'a pas été approché ni n'a discuté d'une participation au capital du gouvernement américain en tant que condition des incitations de la loi CHIPS.

Récemment, la décision du gouvernement américain de prendre une participation de 9,9 % dans Intel a soulevé des questions plus générales sur l'Amérique des entreprises après que M. Trump a déclaré qu'il avait l'intention de conclure des accords similaires .

"Rien de tel n'a été discuté ou proposé. Nous n'avons pas été approchés à ce sujet", a déclaré M. Lizardi, ajoutant que l'accord de TI, initialement signé sous l'administration précédente et "retravaillé" avec l'administration Trump au cours des six derniers mois, n'a connu que des changements mineurs et favorables.

"Il y avait de petites choses qu'ils voulaient changer, mais rien de comparable à ce que l'on entend de la part d'entreprises comme Intel", a-t-il déclaré.

Le ministère américain du commerce a prévu un financement de 1,6 milliard de dollars pour TI sur le site dans le cadre de la loi américaine CHIPS et de la loi sur la science.

M. Lizardi a également déclaré que le flux de trésorerie disponible a été mis sous pression par des dépenses d'investissement élevées au cours des dernières années. Les rachats se sont poursuivis, mais à un rythme plus lent en raison de la priorité accordée aux dépenses d'investissement.

En juillet, les prévisions de bénéfices trimestriels de TI n'ont pas impressionné les investisseurs , car l'entreprise a fait état d'une demande plus faible que prévu pour ses puces analogiques de la part de certains clients.