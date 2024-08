Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Texas Instruments: projets d'usine soutenus par Washington information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - Texas Instruments a annoncé vendredi qu'il allait bénéficier d'un soutien de l'Etat américain à hauteur d'un maximum de 1,6 milliard de dollars en vue de la construction de deux nouvelles usines au Texas et dans l'Utah.



Le fabricant de puces indique avoir signé en ce sens un protocole d'accord non-engageant avec le Département du Commerce dans le cadre du programme 'Chips and Science Act' lancé en 2022.



Cette législation vise à soutenir la souveraineté américaine en matière de fabrication de semi-conducteurs, en octroyant des aides financières pour plus de 50 milliards de dollars.



Ces fonds sont destinés à la construction, à l'extension ou à la modernisation des installations et des équipements pour la fabrication, l'assemblage, le test et l'emballage avancé de puces.



TI, qui s'est donné comme objectif de produire en propre plus de 95% de ses circuits à horizon 2030, précise que le financement proposé par Washington va l'aider à finaliser ses deux nouvelles unités de 300 mm en cours de construction au Texas dans l'Utah.



Le groupe rappelle qu'il est également éligible à l'obtention de six à huit milliards de dollars de la part du Département du Trésor au titre de crédits d'impôts pour la réalisation d'investissements industriels menés aux Etats-Unis.



Le titre Texas Instruments gagnait plus de 1,6% en cotations avant-Bourse vendredi à Wall Street dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées TEXAS INSTRUMENT 201,93 USD NASDAQ +3,23%