TEXAS INSTRUMENTS : le bénéfice par action dépasse nettement les attentes

(AOF) - Texas Instruments a dévoilé hier soir des résultats et des perspectives meilleurs qu'anticipé. Au troisième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net reculer de 5% à 1,35 milliard de dollars, soit 1,45 dollar par action. Ce dernier a cependant dépassé le consensus FactSet s'élevant 1,28 dollar et les objectifs de la firme technologique, qui ciblait au mieux 1,34 dollar. Les ventes du troisième trimestre ont, elles, augmenté de 1% à 3,82 milliards de dollars contre un consensus de 3,44 milliards de dollars.

Le PDG, Rich Templeton, a souligné la croissance de 18% par rapport au trimestre précédent des produits destinés à l'automobile et la demande croissante pour ceux liés aux produits électroniques personnels.

Au quatrième trimestre, Texas Instruments anticipe un bénéfice par action compris entre 1,20 et 1,40 dollar pour des revenus situés entre 3,41 et 3,69 milliards de dollars. Les analystes interrogés par FactSet anticipaient respectivement 1,19 dollar et 3,33 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS