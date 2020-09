Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Texas Instruments : hausse de 13% du dividende Cercle Finance • 18/09/2020 à 13:50









(CercleFinance.com) - Le groupe d'électronique Texas Instruments a annoncé jeudi soir un relèvement de son dividende trimestriel de 13%, à 1,02 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement le 16 novembre prochain au profit des actionnaires enregistrés au 30 octobre. 'Ce dividende reflète la vigueur continue de la génération de free cash-flow du groupe et son engagement à redistribuer l'excès de trésorerie à ses actionnaires', explique-t-il, soulignant qu'il a versé sur les 12 mois jusqu'à fin juin, 56% de son FCF en dividendes.

Valeurs associées TEXAS INSTRUMENT NASDAQ 0.00%