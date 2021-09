Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Texas Instruments : hausse de 13% du dividende information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 13:12









(CercleFinance.com) - Texas Instruments a annoncé mercredi soir une hausse de son dividende trimestriel de 13%, passant ainsi de 1,02 à 1,15 dollar par action, soit 4,60 dollars en rythme annualisé. Il sera mis en paiement le 15 novembre au profit des actionnaires inscrits le 1er novembre. Cette augmentation du dividende reflète la vigueur continue de la société en matière de génération de flux de trésorerie disponibles et son engagement à restituer les liquidités excédentaires aux actionnaires, explique-t-il. Au cours de la période de 12 mois se terminant en juin 2021, le groupe d'électronique a versé 56% de ses flux de trésorerie disponibles en dividendes. Il s'agit de la 18ème année consécutive d'augmentation du dividende pour Texas Instruments.

