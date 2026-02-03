Texas Instruments est en pourparlers avancés pour racheter Silicon Laboratories pour environ 7 milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Texas Instruments TXN.O est en pourparlers avancés pour acheter le concepteur de puces Silicon Laboratories SLAB.O pour environ 7 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi.

Un accord entre les deux sociétés pourrait être annoncé dans les prochains jours, a déclaré le journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Silicon Laboratories, dont la capitalisation boursière est d'environ 4,71 milliards de dollars, ont bondi de 28 % après la clôture de la bourse à la suite de l'annonce, tandis que les actions de Texas Instruments ont baissé de 1 %.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information. Texas Instruments et Silicon Laboratories n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'accord potentiel intervient alors que les fabricants de puces bénéficient d'une augmentation de la demande de la part des entreprises technologiques qui augmentent leur infrastructure informatique pour alimenter leurs ambitions en matière d'intelligence artificielle.

Les termes exacts de l'accord potentiel n'étaient pas immédiatement clairs, et il était possible que le calendrier soit décalé ou que les négociations échouent, a ajouté le rapport.