Texas Instruments: Elliott satisfait des progrès réalisés

(CercleFinance.com) - Le fonds d'investissement activiste Elliott s'est félicité mercredi des mesures 'positives' annoncées hier par la fabricant de puces américain Texas Instruments à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Dans son rapport de deuxième trimestre, le groupe de Dallas (Texas) a dévoilé mardi soir des résultats légèrement meilleurs que prévu et indiqué avoir versé 1,18 milliard de dollars de dividendes à ses actionnaires sur la période, soit près de 4,7 milliards de dollars sur les 12 mois écoulés.



Dans un communiqué, Elliott dit maintenant attendre avec impatience la journée d'investisseurs du mois prochain, qui devrait permettre selon lui d'établir des objectifs plus précis en matière de chiffre d'affaires et de flux de trésorerie.



De son point de vue, les ambitions de TI en matière de fabrication de semi-conducteurs analogiques de 300-mm sont compatibles avec la génération d'une solide flux de trésorerie disponible au cours des années qui viennent.



A la Bourse de New York, l'action Texas Instruments progressait de 1% mercredi matin, à contre-courant des places boursières américaines qui perdaient entre 0,8% et 2%.





Valeurs associées TEXAS INSTRUMENT 199,41 USD NASDAQ +0,56%