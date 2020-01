Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Texas Instruments : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 23/01/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Texas Instruments a dévoilé mercredi soir un bénéfice net en baisse de 14% à 1,07 milliard de dollars au titre du trimestre écoulé, soit 1,12 dollar par action, un BPA dépassant de onze cents l'estimation moyenne de analystes. Le groupe d'électronique basé à Dallas a vu ses revenus se tasser de 10% à 3,35 milliards de dollars, avec, dans ses activités principales, des reculs de 5% pour les puces analogiques et de 20% pour les puces à traitement intégré. Pour le trimestre en cours, Texans Instruments anticipe un BPA compris entre 96 cents et 1,14 dollar (en incluant un avantage fiscal estimé à 20 millions de dollars) pour un chiffre d'affaires compris entre 3,12 et 3,38 milliards.

Valeurs associées TEXAS INSTRUMENT NASDAQ +0.68%