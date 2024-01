Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Texas Instruments: chute de 30% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Texas Instruments a publié mardi soir, au titre de son dernier trimestre 2023, un BPA en chute de 30% à 1,49 dollar et des revenus en recul de 13% à 4,08 milliards, 'en raison d'une faiblesse croissante dans l'industrie et d'un recul séquentiel dans l'automobile'.



'Notre cash-flow des activités de 6,4 milliards de dollars sur les 12 derniers mois a une fois de plus souligné la solidité de notre modèle d'affaires, la qualité de notre portefeuille de produits et les bénéfices de la production de 300 mm', tempère son CEO Haviv Ilan.



Pour les trois premiers mois de l'exercice qui commence, le fabricant de semiconducteurs indique tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 3,45 et 3,75 milliards de dollars, ainsi que sur un BPA compris entre 0,96 et 1,16 dollar.





