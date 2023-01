Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Texas Instruments: baisse de 6% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Texas Instruments a publié mardi soir un BPA de 2,13 dollars au titre du quatrième trimestre 2022, en baisse de 6% par rapport à la même période en 2021, ainsi que des revenus de 4,67 milliards, en diminution de 3%.



'Comme nous nous y attendions, nos résultats reflètent une demande plus faible sur tous les marchés finaux, à l'exception de l'automobile', explique Rich Templeton, le directeur général du groupe de semi-conducteurs.



Concernant les trois premiers mois de 2023, Texas Instruments indique tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 4,17 et 4,53 milliards de dollars, ainsi que sur un BPA compris entre 1,64 et 1,90 dollar.





