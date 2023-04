Texas Instrument: BPA en repli de 21% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 10:20

(CercleFinance.com) - Texas Instrument publie un chiffre d'affaires de 4,3 Mds$ au titre du 1er trimestre, en recul de 11% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ressort à 1,9 Md$, en repli de 15%, et le bénéfice net s'établit à 1,7 Md$, en berne de 22%.



Texas Instrument annonce ainsi un BPA trimestriel de 1,85$, en recul de 21% toujours par rapport au 1er trimestre du précédent exercice.



'Au cours des 12 derniers mois, nous avons investi 3,5 milliards de dollars en R&D et frais généraux & administratif, investi 3,3 milliards de dollars en dépenses d'investissement et rendu 7,5 milliards de dollars aux actionnaires', précise la firme.



Dans ce contexte, Texas Instrument cible un CA compris entre 4,17 et 4,53 Mds$ au 2e trimestre, avec un BPA compris entre 1,62 et 1,88$.