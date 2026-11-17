** Texas Capital Securities lance la couverture du gestionnaire d'actifs Victory Capital VCTR.O avec une recommandation « à l'achat » et un objectif de cours de 151 dollars
** La société de courtage estime que les antécédents de VCTR en matière d’acquisitions au fil des ans lui permettent d’attribuer en toute confiance un multiple de valorisation à sa croissance externe
** Elle ajoute que VCTR pourrait facturer des commissions de gestion d’actifs moins élevées, mais qu’elle compensera cela par le volume, à mesure qu’elle élargira son réseau de distribution grâce à des plateformes plus importantes
** First Eagle constitue la plus importante acquisition de l’histoire de VCTR en termes d’actifs sous gestion, avec 222 milliards de dollars
** Le cours cible représente une plus-value de 25,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** VCTR s'est fixé pour objectif de gérer 1 000 milliards de dollars d'actifs
** Pour le mois d’octobre, le total moyen des actifs sous gestion de Victory s’élevait à 357 milliards de dollars
** Deux des sept sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « à l'achat » ou mieux, et cinq « conserver »; le cours-cible médian est de 120 dollars, selon les données compilées par LSEG
** L'action VCTR affiche une hausse de 87 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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