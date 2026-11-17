Texas Capital lance la couverture du gestionnaire d'actifs Victory Capital avec une recommandation « à l'achat »

** Texas Capital Securities lance la couverture du gestionnaire d'actifs Victory Capital VCTR.O avec une recommandation « à l'achat » et un objectif de cours de 151 dollars

** La société de courtage estime que les antécédents de VCTR en matière d’acquisitions au fil des ans lui permettent d’attribuer en toute confiance un multiple de valorisation à sa croissance externe

** Elle ajoute que VCTR pourrait facturer des commissions de gestion d’actifs moins élevées, mais qu’elle compensera cela par le volume, à mesure qu’elle élargira son réseau de distribution grâce à des plateformes plus importantes

** First Eagle constitue la plus importante acquisition de l’histoire de VCTR en termes d’actifs sous gestion, avec 222 milliards de dollars

** Le cours cible représente une plus-value de 25,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** VCTR s'est fixé pour objectif de gérer 1 000 milliards de dollars d'actifs

** Pour le mois d’octobre, le total moyen des actifs sous gestion de Victory s’élevait à 357 milliards de dollars

** Deux des sept sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « à l'achat » ou mieux, et cinq « conserver »; le cours-cible médian est de 120 dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'action VCTR affiche une hausse de 87 % depuis le début de l'année