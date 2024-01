Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teva: titre en hausse, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 17:29









(CercleFinance.com) - Teva gagne près de 2,5% à New York alors que Jefferies a relév sa recommandation sur le titre, passant de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 10 à 14 dollars.



L'anlayste se dit optimiste pour 2024 'étant donné que le consensus de revenus semble conservateur malgré plusieurs vents favorables à l'oeuvre'.



'Dans l'ensemble, nous pensons qu'au fur et à mesure que Teva met en oeuvre sa stratégie de croissance et passe à une société axée sur l'innovation, nous nous attendons à voir une expansion des multiples cette année', ajoute le broker.





Valeurs associées TEVAPHARMIND SP ADR NYSE +4.35%