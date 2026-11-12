Tetra Tech en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes

** L'action de la société de conseil et d'ingénierie Tetra Tech TTEK.O a progressé de 4,6 % à 39,32 dollars en début de séance

** La société, basée à Pasadena, en Californie, prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 4,43 milliards de dollars et 4,63 milliards de dollars, la fourchette médiane dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,48 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle annonce un BPA ajusté de 49 cents au quatrième trimestre, supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 47 cents

** Elle affiche un chiffre d'affaires de 1,34 milliard de dollars au quatrième trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui s'élevaient à 1,15 milliard de dollars

** La demande croissante pour ses services techniques dans les programmes liés à l’eau et à l’environnement, associée à la croissance des projets d’infrastructures résilientes, a été le moteur des bons résultats de TTEK, indique la société

** Le titre se négocie au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours depuis le 7 octobre

** Six des neuf analystes qui suivent le titre lui attribuent la recommandation « acheter » ou « acheter fortement », tandis que trois recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian à 12 mois est de 41,00 dollars — données LSEG

** TTEK affiche une hausse de 17,2 % depuis le début de l’année, en tenant compte des fluctuations de la séance, et surpasse ainsi la progression de 9,6 % de l’indice Nasdaq .IXIC .