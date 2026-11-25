Tether réclamerait jusqu’à 20 % de frais aux victimes de hacks pour récupérer leurs USDT

Tether aurait réclamé jusqu’à 20 % de frais à certaines victimes de piratages crypto pour leur restituer leurs USDT gelés, selon une enquête de Bloomberg. Ces révélations soulèvent des questions sur la transparence des procédures de récupération des fonds et le pouvoir exercé par les émetteurs de stablecoins centralisés.

Des frais jusqu’à 20 % pour récupérer des USDT gelés

L’émetteur du premier stablecoin mondial, l’USDT, est au cœur d’une nouvelle polémique. Selon une enquête de Bloomberg relayée ce mercredi, Tether aurait proposé à certaines victimes de hacks crypto de leur restituer leurs fonds gelés contre des frais pouvant atteindre 20 % du montant récupéré.

Ce taux s’écarte très largement de la politique officielle affichée par l’entreprise. La grille publique de Tether prévoit en effet des frais plafonnés à 10 % du montant récupéré ou 1 000 dollars, le plus élevé des deux montants étant retenu. Encore faut-il préciser que cette grille vise les transferts effectués par erreur vers une adresse incompatible, pas les cas de vol ou de piratage, traités par une équipe dédiée.

Un porte-parole de Tether a indiqué à Bloomberg que la société a déjà réémis 1,2 milliard de dollars d’USDT à ce jour, et que les frais perçus servent notamment à couvrir les dépenses liées au processus de récupération, y compris les coûts juridiques. Le PDG Paolo Ardoino a pour sa part expliqué que les fonds sont restitués par étapes dans les litiges civils, afin de limiter l’exposition juridique de l’entreprise face à un cadre légal encore flou.

Des victimes qui attendent depuis des années

L’enquête met en lumière des cas qui traînent depuis longtemps. La plateforme singapourienne Bittok, victime d’un hack de 50 millions de dollars en 2020, n’a toujours pas récupéré ses USDT gelés plus de cinq ans après les faits. Un délai qui interroge, alors même que Tether dispose techniquement de la capacité de bloquer puis de réémettre les tokens volés vers leurs propriétaires légitimes.

Cette exclusivité technique est précisément ce qui place Tether dans une position singulière. Contrairement à des actifs comme l’ether (ETH) ou le bitcoin (BTC), un stablecoin centralisé peut être gelé par son émetteur sans détenir les clés privées des portefeuilles concernés.

Un pouvoir que l’USDT et l’USDC se partagent très largement, puisqu’ils représentent à eux deux 86 % du marché des stablecoins en circulation selon Bloomberg.

Le hack de Binance remet la pratique sous les projecteurs

Ces révélations surviennent alors que Tether est scruté pour son rôle dans la récupération des fonds dérobés lors du piratage de Binance en octobre, attribué à des hackers nord-coréens. L’émetteur avait annoncé avoir gelé plus de 1,5 milliard de dollars d’USDT liés à cet incident, tandis que Binance indiquait que des tiers avaient bloqué ou intercepté près de 2,85 milliards de dollars d’actifs volés au total.

Suite à cet épisode, Tether travaille à la mise en place de canaux de communication d’urgence directs avec les principales plateformes d’échange, afin d’améliorer la coordination lors des incidents de sécurité. L’entreprise a aussi récemment gelé 4,5 millions de dollars d’USDT liés à un incident sur la plateforme brésilienne Mercado Bitcoin début novembre, et coopéré avec les autorités américaines pour geler près de 550 millions de dollars liés à l’Iran.

Source : Bloomberg