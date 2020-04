Tests, transports, écoles... Le gouvernement planche sur son plan déconfinement

Le Premier ministre Edouard Philippe (c) à l'Assemblée nationale aux côtés du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer (d) lors d'une séance de questions le 21 avril 2020 à Paris ( POOL / Jacques Witt )

Le gouvernement planche ce week-end sur son plan, attendu pour la semaine prochaine, pour sortir la France du confinement à partir du 11 mai, après avoir donné des pistes fluctuantes sur l'école ou les transports.

Port du masque ou non dans les transports, modalités du retour à l'école, commerces rouverts partout ou seulement dans certaines régions: autant de questions que le gouvernement doit trancher, d'ici la présentation de son plan, dans le courant de la semaine.

D'autant que les pistes évoquées cette semaine ont eu tendance à semer la confusion.

Une certitude, ce plan met en première ligne les élus locaux, consultés jeudi et vendredi par le Premier ministre et qui seront à nouveau reçus lundi par la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault.

Edouard Philippe doit tenir "plusieurs réunions de travail durant le week-end sur les sujets prioritaires", dont les masques, les transports ou les tests.

En visite samedi dans un laboratoire de tests de Saint-Denis, son premier déplacement depuis un mois, le ministre de la Santé Olivier Véran a réaffirmé l'objectif de pouvoir "réaliser au moins 500.000 à 700.000 tests par semaine", contre plus de 50.000 par jour actuellement.

L'objectif est de pouvoir tester toutes les personnes présentant des symptômes ainsi que celles ayant été en contact rapproché avec des cas confirmés de coronavirus.

En revanche, tester l'ensemble des Français serait "impossible" et "n'a pas de sens au niveau médical", a-t-il répété, alors que certaines entreprises ont annoncé leur intention de dépister leurs salariés.

- Des masques à l'école? -

En vue de la réouverture progressive des établissements scolaires, l'Académie de médecine a recommandé samedi de "prévoir une formation sur les gestes barrière pour les enseignants et le personnel, à relayer pour les enfants dès l'ouverture" des classes.

Elle conseille également de prévoir des masques anti-projection ou alternatifs "pour les adultes (enseignants, personnel, parents) et pour les élèves dès l'âge de 6 ans (...), à porter lors des activités récréatives en dehors de la classe et à la sortie de l'établissement".

Le ministre de la Santé avait lui estimé vendredi qu'il n'y avait "aucune recommandation scientifique qui dise qu'il faille faire porter des masques à des enfants" et qu'il était "très compliqué de demander à un enfant de 10 ou 11 ans, qui est à l'école primaire, d'aller porter un masque", y compris en récréation.

En attendant le débat sur le déconfinement prévu à l'Assemblée nationale le 5 mai, l'exécutif s'est employé à rassurer les secteurs parmi les plus touchés par l'épidémie et ses conséquences économiques.

Photo d'archives prise le 12 octobre 2015 montrant le logo de la compagnie aérienne Air France ( AFP / Thomas SAMSON )

- Cafés fixés fin mai -

Vendredi, les gouvernements français puis néerlandais ont annoncé au total une aide massive de quelque dix milliards d'euros pour le groupe aérien Air France-KLM, à condition qu'elle devienne "la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a également évoqué une aide de cinq milliards d'euros pour le groupe automobile Renault.

Pour aider les restaurants, bars et hôtels paralysés depuis plus de deux mois en raison du confinement, l'accès au Fonds de solidarité sera élargi au 1er juin aux entreprises employant jusqu'à 20 salariés et réalisant jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le montant maximum de l'aide sera doublé à 10.000 euros.

Un bar restaurant fermé le 22 avril 2020 à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

En revanche, la filière devra attendre la fin mai pour connaître la "décision finale" du gouvernement sur la réouverture des établissements.

Bruno Le Maire a mis en garde contre toute "précipitation" faisant courir le risque d'une deuxième vague épidémique.

A un peu plus de deux semaines de la levée progressive du confinement, l'épidémie de coronavirus a fait 22.245 morts en France, avec 389 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation reste en baisse depuis 16 jours.

- "Un grand Monsieur" -

Les personnels soignants continuent toutefois à payer un lourd tribut.

Le docteur Kabkéo Souvanlasy, généraliste en Seine-Saint-Denis depuis 33 ans, a succombé au virus, laissant un "vide" dans un département manquant cruellement de praticiens. "Nous avons perdu un grand Monsieur", a écrit une patiente sur la page Facebook à sa mémoire.

Augmentations journalières des morts du Covid-19 en France, des personnes en réanimation, des hospitalisation et des sorties d'hôpital, au 24 avril ( AFP / )

Dans le Territoire de Belfort, une aide-soignante de 52 ans est morte après plusieurs semaines en réanimation, suscitant une vive émotion.

Depuis le début de l'épidémie, 25 professionnels de santé au moins sont décédés du Covid-19 en France, selon un décompte de l'AFP.

Photo d'archives prise le 19 décembre 2015 montrant une journaliste tenant un micro portant le logo de la première division frnaçaise de football et de la chaîne Canal Plus ( AFP / Charly TRIBALLEAU )

En attendant le déconfinement, des entreprises ou artisans s'y préparent.

Les commerçants sont "mobilisés" et "fermement décidés à ouvrir" après le 11 mai, mais demandent des "règles du jeu", a déclaré samedi le président de la Confédération des commerçants de France, Francis Palombi.

Les vendeurs de tissu peuvent déjà rouvrir pour fournir aux Français la matière première nécessaire à la fabrication de masques "maison".

Le monde du football, impatient et attendu, se prépare lui aussi. Les joueurs vont retourner dans leurs centres d'entraînement dès le 11 mai, pour y subir d'abord un bilan médical complet.

