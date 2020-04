Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tests nucléaires-Pékin dénonce des accusations sans fondement de Washington Reuters • 16/04/2020 à 12:09









par Jonathan Landay WASHINGTON, 16 avril (Reuters) - La Chine a qualifié jeudi d'accusations "sans fondement" les soupçons émis par le département d'Etat américain sur des tests nucléaires de faible ampleur qui auraient été menés dans le plus grand secret par Pékin, dernière crispation diplomatique en date entre les deux puissances mondiales. "La Chine a toujours adopté une attitude responsable, remplissant avec honnêteté ses obligations internationales et les engagements internationaux qu'elle a pris", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. "La critique américaine de la Chine est totalement sans fondement, injustifiée et ne mérite pas d'être réfutée", a-t-il ajouté lors du point presse quotidien à Pékin. Dans un rapport publié mercredi, le Département d'Etat américain a exprimé ses inquiétudes concernant les activités menées par la Chine sur son site d'essais nucléaires de Lop Nur en 2019 qui font craindre, selon lui, à une potentielle violation des engagements pris par Pékin. Ce rapport, qui pointe entre autres d'"importants travaux d'excavation" à Lop Nur et "le manque de transparence" de la Chine sur ses activités d'essais nucléaires, n'apporte aucune preuve sur la tenue d'un test à faible rendement. Toujours selon ce rapport, dont la teneur a été révélée en premier par le Wall Street Journal, la Chine aurait par ailleurs bloqué la transmissions de données provenant de capteurs. Contactée par le WSJ, une porte-parole pour le traité sur l'interdiction complète des armes nucléaires (TICE) a assuré qu'il n'y avait eu aucune interruption dans les transmissions de données des cinq stations chinoises depuis fin août 2019. Les États-Unis et la Chine sont tous les deux signataires du TICE adopté en 1996 et qui interdit toute explosion nucléaire à travers le monde, mais aucun des deux pays, contrairement à la France, l'Allemagne ou encore la Russie, ne l'a ratifié. L'an dernier, l'agence de renseignement militaire américaine avait accusé la Russie de ne "probablement pas" respecter le moratoire sur les essais nucléaires, c'est-à-dire ses engagements pris au titre du TICE, des soupçons qui n'ont jusqu'à présent pas été confirmés. (Avec la contribution de Gabriel Crossley à Pékin ; version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

